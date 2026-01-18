Mussolini è ancora cittadino onorario di Trento Demarchi | Cosa aspettiamo a togliergliela?

La cittadinanza onoraria di Trento a Benito Mussolini non è stata ufficialmente revocata, nonostante le polemiche. Demarchi invita a riflettere sulla necessità di agire: “Cosa aspettiamo a toglierla?”. La questione solleva importanti considerazioni sul riconoscimento storico e sui valori della città, evidenziando l'importanza di una decisione che rispecchi la memoria e l’etica collettiva.

“La cittadinanza onoraria concessa dalla città di Trento a Benito Mussolini non è mai stata formalmente revocata”. A dirlo è il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Andrea Demarchi, che ha aggiunto: “Mi chiedo se la giunta comunale abbia l’intenzione di revocarla entro l’anno perché. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Nino D’Angelo sarà cittadino onorario di Sarno Leggi anche: Tommaso Romano cittadino onorario di Marineo: la cerimonia al castello La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mussolini è (ancora) cittadino onorario di Trento. Demarchi: "Cosa aspettiamo a togliergliela?" - Il consigliere comunale del Patt poi aggiunge: "Si rischia di percepire che l'antifascismo venga evocato, soprattutto dalla sinistra, più come parola d'ordine che come pratica coerente e continuativa" ... trentotoday.it

Mussolini cittadino onorario di Trento, interviene l'Anpi: “Tributo alla sudditanza, va revocata”. Dal Pd e all'Arci: “Nessuno cancella la storia ma si scelgano i valori” - È scritto nero su bianco negli archivi del Comune di Trento: Benito Mussolini è ancora cittadino onorario. ildolomiti.it

Cento anni dopo Benito Mussolini è ancora cittadino onorario di Trento. Nella "piccola" lista anche gerarchi fascisti e generali - Il 16 aprile 1976 il Presidente della Repubblica Giovanni Leone conferì alla città di Trento la Medaglia d'oro al valor militare. ildolomiti.it

Tra le pochissime cittadinanze onorarie del comune di Trento c'è ancora quella concessa, nel 1924, a Benito Mussolini - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.