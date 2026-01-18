Mussolini è ancora cittadino onorario di Trento Demarchi | Cosa aspettiamo a togliergliela?

La cittadinanza onoraria di Trento a Benito Mussolini non è stata ufficialmente revocata, nonostante le polemiche. Demarchi invita a riflettere sulla necessità di agire: “Cosa aspettiamo a toglierla?”. La questione solleva importanti considerazioni sul riconoscimento storico e sui valori della città, evidenziando l'importanza di una decisione che rispecchi la memoria e l’etica collettiva.

“La cittadinanza onoraria concessa dalla città di Trento a Benito Mussolini non è mai stata formalmente revocata”. A dirlo è il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Andrea Demarchi, che ha aggiunto: “Mi chiedo se la giunta comunale abbia l’intenzione di revocarla entro l’anno perché. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

