trento mussolini resta cittadino onorario

Il Consiglio comunale di Trento ha confermato che Benito Mussolini rimane cittadino onorario della città. La decisione è stata presa durante una riunione recente, senza modifiche o revoche rispetto alle delibere precedenti. La questione ha suscitato discussioni tra i membri dell’assemblea, che hanno approvato la conferma con una votazione unanime. Nessun altro cambiamento è stato annunciato in merito allo status dell’ex dittatore.

Benito Mussolini resta cittadino onorario di Trento. Lo ha deciso il Consiglio comunale della città che martedì sera, durante una seduta insolitamente a porte chiuse, non ha trovato i quattro quinti dell’aula favorevoli alla revoca del titolo al Duce, come chiesto dalla maggioranza di governo di centrosinistra. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia avevano già lasciato intendere che non avrebbero votato in sede di conferenza dei capigruppo e la coalizione è andata sotto. Con il voto segreto sono mancate quattro adesioni, di cui due dei consiglieri di GenerAzione Trento. “La questione era semplice – ha detto il sindaco Franco Ianeselli – C’è un dittatore che ha portato un Paese sull’abisso e che si è scoperto avere la cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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