Orso M90 | Fugatti in tribunale per uccisione e maltrattamento

Domani a Trento si terrà l’udienza predibattimentale riguardante il caso dell’orso M90, accusato di aver subito uccisione e maltrattamento. La seduta è prevista per lunedì 9 marzo 2026 e servirà a chiarire le responsabilità legali coinvolte in questa vicenda. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo ai procedimenti in corso.

Domani, lunedì 9 marzo 2026, si svolgerà a Trento l'udienza predibattimentale che stabilirà le responsabilità per la morte dell'orso M90. Al centro del procedimento c'è il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, imputato coattamente per uccisione e maltrattamento di animali. Le associazioni Lav e Leal hanno già annunciato la loro costituzione come parte civile per garantire giustizia contro quanto descritto come un clima d'odio e incompetenza gestionale. Il tribunale valuterà se i protocolli operativi sono stati rispettati durante l'intervento che ha portato alla fine della vita del plantigrado. Le accuse puntano su una condotta caratterizzata da particolare crudeltà, con un animale ferito a fegato e polmoni senza la previa narcotizzazione.