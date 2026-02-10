Trenitalia | Frecciarossa presenta nuovo logo e accelera su rinnovo flotta

La Frecciarossa ha svelato un nuovo logo e punta a rinnovare la propria flotta. Trenitalia vuole rafforzare la sua offerta e migliorare i servizi per i pendolari e i viaggiatori di alta velocità. La compagnia annuncia investimenti importanti per aggiornare i treni e rendere più comodo e veloce il viaggio. Intanto, i lavori sono già in corso e si aspettano novità nei prossimi mesi.

Frecciarossa si prepara a un cambiamento significativo e si proietta verso il futuro dell'Alta Velocità. Il noto brand di Trenitalia, parte del Gruppo FS, ha avviato una nuova fase della sua evoluzione industriale, presentando un logo rinnovato e un'identità visiva moderna. Questo cambiamento coincide con l'introduzione in flotta dei Frecciarossa di ultima generazione e con un potenziamento complessivo dell'offerta del Gruppo. La cerimonia di presentazione ufficiale del nuovo logo si è svolta oggi presso la stazione di Milano Centrale, con la partecipazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, del Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS Italiane, Giuseppe Inchingolo, e di Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia.

