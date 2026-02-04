Rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia sono nove i nuovi convogli entrati in servizio nelle Marche

Nelle Marche sono entrati in servizio nove nuovi treni del servizio regionale di Trenitalia. L’azienda continua a sostituire i convogli più vecchi con modelli più moderni e affidabili, nel quadro di un investimento di un miliardo di euro già avviato. I nuovi treni sono stati consegnati nel corso del 2025, portando avanti un piano di rinnovo che riguarda complessivamente 108 unità.

Quella marchigiana una delle flotte più giovani dell’intero panorama nazionale, che lungo la Penisola può contare su 978 treni di nuova generazione in circolazione Prosegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS e del relativo aggiornamento, prevede la consegna di ulteriori 103 treni per arrivare a un totale di 1.081 convogli di nuova generazione entro il 2027. Nel corso del 2025 le nuove consegne hanno interessato l’intero territorio nazionale, grazie ai contratti di servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Trenitalia Marche FS, Trenitalia: entro il 2027 in servizio 1.081 convogli di nuova generazione Trenitalia annuncia che entro il 2027 metterà in servizio 1. Otto nuovi capitreno giurano in Comune: Trenitalia rafforza il servizio Regionale in Puglia Otto nuovi capitreno di Trenitalia hanno giurato ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città, rafforzando il servizio regionale in Puglia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Trenitalia Marche Argomenti discussi: Flotta regionale sempre più giovane: in Calabria arrivano 7 nuovi treni di ultima generazione; Trenitalia rinnova la flotta, nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali per un miliardo di euro; Air Europa conferma l’ordine fino a 40 Airbus A350-900 per il rinnovo della flotta long haul; Programma integrato di interventi strategici per Napoli. Approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune. Trenitalia accelera sul rinnovo della flotta: 108 nuovi treni nel 2025, sette arrivano in CalabriaProsegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il p ... strettoweb.com Trenitalia, consegnati 108 treni regionali nel 2025: investimento da un miliardo di euroProsegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di ... ilmessaggero.it GTT prosegue il rinnovo della flotta introducendo nuovi autobus da 18 metri, in gran parte elettrici e a metano, per sostituire i mezzi più datati e puntare a un parco veicoli quasi totalmente a zero emissioni entro il 2026, grazie ai fondi PNRR e al supporto regio - facebook.com facebook Trasporto Ferroviario Toscano: in arrivo due treni Pop, avanti con rinnovo flotta e digitalizzazione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.