Dai mercatini ai presepi diffusi, fino alla Transiberiana d’Abruzzo: cresce il turismo natalizio accessibile e di prossimità con la nostra regione in un ruolo da protagonista in questo periodo.È quanto emerge dal nuovo studio dell’Osservatorio Telepass che analizza le ricerche effettuate sul web. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - A Natale boom di viaggi brevi tra mercatini e treni storici: la Transiberiana d'Abruzzo tra esperienze più ricercate

Leggi anche: 8 tra viaggi ed esperienze da vivere nella propria città da far trovare sotto l'albero di Natale

Leggi anche: Vacanze di Natale e Capodanno 2025: viaggi più brevi e più lontani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale: boom di viaggi brevi tra mercatini e presepi; Osservatorio Telepass, a Natale boom di viaggi brevi tra mercatini, presepi e treni storici; Natale 2025, boom di viaggi brevi: mercatini, presepi e treni storici guidano le scelte degli italiani; Natale 2025 nel Frusinate: meno spesa per regali e cenoni, boom di viaggi.

Roma: Boom di viaggi brevi tra mercatini, presepi e treni storici natalizi: la tendenza del turismo natalizio in crescita - NATALE: Boom di viaggi brevi tra mercatini, presepi e treni storici L’Osservatorio Telepass ha condotto uno studio che ha rivelato un crescente interesse per il turismo natalizio accessibile e di pros ... abruzzonews24.com