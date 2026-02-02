Tumore al colon in aumento tra gli under 50 L' allarme dei medici | Entro il 2040 crescerà dell' 80% L' alimentazione tra le cause ecco le nuove cure

Sempre più giovani si trovano a combattere contro il tumore al colon. Secondo i medici, entro il 2040 il numero di casi potrebbe aumentare dell’80%. L’alimentazione viene indicata come una delle cause principali. Le nuove cure stanno arrivando, ma resta il problema di un fenomeno in rapida crescita tra gli under 50.

Sempre più giovani si ammalano di cancro. «I tumori a insorgenza precoce sono una realtà epidemiologica in crescita e rappresentano una delle principali sfide oncologiche dei prossimi anni. I dati clinici e i registri tumori mostrano un aumento significativo dei casi di neoplasie del colon, del pancreas e del polmone in età giovanile. I tumori del colon sotto i 50 anni Le stime degli epidemiologi indicano che, entro il 2040, i tumori del colon a esordio giovanile (sotto i 50 anni) potrebbero aumentare dell'80%". Lancia l'allarme il Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma, che in occasione della Giornata mondiale contro il cancro - in calendario mercoledì 4 febbraio - presenta il suo piano di sviluppo per l'oncologia: ricerca sui fattori di rischio emergenti, diagnostica multiomica integrata, sperimentazione di nuove terapie e uso dei big data. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

