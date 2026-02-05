Tumori al rene e alla prostata arrivano le nuove cure intelligeni | come funzionano

Arrivano in Italia le nuove cure per tumori al rene e alla prostata, basate su tecnologie intelligenti. Una biopsia innovativa permette di capire subito quanto un tumore sia aggressivo, senza dover fare incisioni sulla pelle. E durante gli interventi alla prostata, si utilizza un GPS speciale che mappa i nervi invisibili, aiutando i chirurghi a operare con maggiore precisione. Queste innovazioni cambiano il modo di diagnosi e trattamento, riducendo i rischi e migliorando le prospettive per i pazienti.

Una biopsia capace di prevedere l’aggressività di un tumore senza incidere la pelle e un vero e proprio GPS in grado di mappare i nervi invisibili durante un intervento alla prostata. Non è fantascienza, ma il nuovo fronte della chirurgia urologica personalizzata, protagonista nei giorni scorsi del Technourology Meeting Al centro dell’evento, giunto alla 14ª edizione e diretto da Francesco Porpiglia, direttore dell’Urologia dell’IRCCS di Candiolo, ci sono due tecnologie basate su Intelligenza artificiale e computer vision: Tumor-pattern profiler e Prostate-nerve Path. Strumenti innovativi che promettono di migliorare la precisione degli interventi e, soprattutto, la qualità di vita dei pazienti.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

