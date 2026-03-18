Nella notte, una donna di 50 anni è stata investita e uccisa a Cortona. La vittima è stata travolta mentre si trovava in strada e i soccorsi sono intervenuti senza riuscire a salvarle la vita. La comunità locale si è risvegliata con un senso di sgomento e di tristezza, lasciando spazio al dolore per la perdita improvvisa.

Questa mattina Cortona si è svegliata con una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Un risveglio segnato dal dolore e dallo sgomento per l’intera comunità. A perdere la vita, a causa di un drammatico incidente, è stata Lucia Lamentini, 50 anni, conosciuta da tutti come Lucilla, residente a Camucia e figura molto nota nel territorio cortonese. Era insegnante di sostegno a Foiano della Chiana e apparteneva a una famiglia storica della città: il padre Giorgio gestiva infatti uno storico negozio di fotografia nel centro di Cortona, attività che affonda le radici già nella generazione precedente. Secondo quanto riportato da Arezzo24, il dramma si è consumato nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, al confine con il territorio aretino. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Travolta e uccisa nella notte: Cortona piange Lucia Lamentini, aveva 50 anni

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