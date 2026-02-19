Comunità Montana del Fortore niente stipendi ma scoppia il caso Molinara | chi ha montato le luminarie?

La Comunità Montana del Fortore ha fatto scalpore dopo che i dipendenti di Molinara hanno scoperto di non aver ancora ricevuto gli stipendi. La causa sembra essere un ritardo nei fondi destinati alle paghe, ma la questione si è complicata con un episodio inquietante: qualcuno ha installato luci natalizie nelle vie del paese, forse senza autorizzazione. La situazione alimenta tensioni tra i lavoratori e le autorità, mentre i cittadini si chiedono chi abbia messo le luminarie senza rispettare le procedure. La vicenda resta irrisolta e crea confusione tra la comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti Il lavoro non è una concessione. È dignità. È rispetto. Quando lo stipendio non arriva, non si blocca solo una pratica contabile. Si incrina un equilibrio familiare. Alla Comunità Montana del Fortore gli operai aspettano la retribuzione da settembre. Mesi senza salario. E non può essere più inteso come "un ritardo tecnico". Nel frattempo lettere pubbliche, denunce, richieste di chiarimento. Ma le risposte che non arrivano. Un operaio ha scritto alla nostra redazione, mettendo a nudo tutte le fragilità. Ha parlato di arretrati, di rimpalli, di famiglie in difficoltà. Nessuna invettiva.