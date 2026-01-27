Trotta Bus stipendi non pagati e lavoratori allo stremo | nuova bufera sul Trasporto Pubblico

Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei pagamenti nel settore del trasporto pubblico, evidenziando le difficoltà affrontate dai lavoratori di Trotta Bus nonostante i fondi siano stati regolarmente versati dal Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante il Comune abbia regolarmente liquidato le somme dovute per il servizio svolto, i dipendenti della società Trotta non hanno ancora ricevuto gli stipendi di dicembre. A denunciarlo sono Filt-CGIL, Fit-CISL, Uiltrasporti e UGL Autoferro, che parlano di una gravissima inadempienza e chiedono un intervento immediato delle istituzioni. Secondo quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, il mancato pagamento delle retribuzioni rappresenta l’ennesima conferma di una gestione aziendale definita irrispettosa, inadeguata e non più compatibile con un servizio pubblico essenziale come il Trasporto Pubblico Locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La vicenda della tredicesima ai dipendenti Trotta Bus ha suscitato reazioni sui social, con molti commenti di approvazione.

