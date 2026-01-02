Le città mondiali con i trasporti pubblici più efficienti secondo i residenti
Le città di tutto il mondo sono sempre più valutate anche in base all’efficienza dei loro trasporti pubblici. Secondo i residenti, un sistema di trasporto ben organizzato riflette una pianificazione urbana efficace, sostenibile e orientata al benessere dei cittadini. In questa analisi, vengono illustrate le città con i trasporti pubblici considerati più efficienti, evidenziando come tale aspetto influisca sulla qualità della vita urbana.
Il trasporto pubblico è sempre più un indicatore della qualità urbana. Non solo definisce la facilità con cui ci si muove all’interno di una città, ma misura anche il livello di pianificazione, sostenibilità e visione politica. Un recente sondaggio internazionale, condotto su oltre 18.500. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Anci e FiberCop insieme per città più connesse e servizi pubblici efficienti, focus a Napoli
Leggi anche: Sciopero 7 novembre, stop a treni e trasporti pubblici: le città coinvolte
Le città mondiali con i trasporti pubblici più efficienti secondo i residenti - Una nuova indagine globale rivela quali metropoli offrono reti di mobilità affidabili, integrate e sostenibili, mentre l’Italia resta fuori dalla classifica ... today.it
26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore
Negli ultimi decenni, molte città europee e mondiali stanno riscoprendo un elemento che per lungo tempo hanno cercato di nascondere: i #fiumi urbani. Coperti, deviati o relegati in canali sotterranei durante il Novecento, soprattutto per ragioni igieniche, indus - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.