Immissioni in ruolo docenti con titolo estero inseriti negli elenchi ex art 9 comma 4 del DM 119 2023 | quando e come?

Le immissioni in ruolo dei docenti con titolo estero, inseriti negli elenchi ex art. 9 comma 4 del DM 119/2023, sono un processo che permette l'inserimento stabile nel sistema scolastico. Questo procedimento è previsto in determinati periodi e segue specifiche modalità di presentazione delle domande. Per conoscere le date e le procedure aggiornate, è importante consultare le fonti ufficiali e le comunicazioni dell’USR competente.

