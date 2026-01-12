Liliana Resinovich inammissibile il ricorso del marito su terza autopsia | cosa significa e cosa succede ora

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, riguardo alla terza autopsia. Questa decisione segna un passo importante nel procedimento giudiziario in corso, limitando ulteriormente le possibilità di revisione delle analisi autoptiche. Ora si attendono eventuali sviluppi delle indagini e delle procedure giudiziarie, mentre le cause della scomparsa e della morte di Liliana Resinovich restano al centro dell’attenzione pubblica e investigativa.

È stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich indagato per la scomparsa e la morte della 63enne di Trieste. L'uomo dovrà ora pagare le spese processuali e 3mila euro alla Cassa delle Ammende.

Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, è "inammissibile" il ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva un incidente probatorio per una - facebook.com facebook

Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, è "inammissibile" il ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva un incidente probatorio per una x.com

