Un ragazzo di periferia, portato sul ring dal fratello, iniziò a lavorare come operaio al dopolavoro ferroviario. Durante una delle sue prime esibizioni, si rese conto di avere doti che non immaginava, scoprendo così di essere un campione. Questa è la storia di Cusma, il protagonista di un percorso che dagli umili esordi lo ha portato a confrontarsi con la boxe.

Un guerriero che sapeva muoversi entro i cerchi dettati dal compasso della sua mobilità, con punteggiatura di jab a scandire tutto il cammino di un ragazzo di periferia che prima di entrare in palestra era stato irrequieto; che una volta ricevuto in dono l'odore del cuoio e della fatica riconobbe in uno specchio appannato dalla condensa la migliore versione di se stesso. La dimenticanza è sempre un oltraggio, uno dei peggiori: non offende, apparentemente, ma soltanto perché non riserva alle sue vittime neppure il tempo di un insulto. È per questo che le oltraggia in silenzio; è così che le precipita nell'oblio. Scriviamo anche per risarcire, a volte; spesso per ricucire il filo di una memoria che riavvolgiamo recuperando storie che hanno conosciuto la grandezza, che sotto i riflettori di una sera hanno saputo essere grandiose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trascinato sul ring scoprì di essere un campione: la parabola di Cusma

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