AEW | L’ex campione Hobbs firma con la WWE con un nuovo ring name

L’ex campione Hobbs ha annunciato il suo trasferimento alla WWE, dove utilizzerà un nuovo ring name. Secondo Meltzer, questa scelta sarebbe stata influenzata dalla volontà di dedicare più tempo alla famiglia, suggerendo anche un accordo economico favorevole. L’arrivo di Hobbs rappresenta un elemento di interesse nel panorama del wrestling professionistico, segnando un cambio importante nella sua carriera.

Secondo Meltzer, Hobbs ha preso la decisione in base alla sua famiglia, il che probabilmente indica che ha ricevuto un accordo migliore in termini di denaro dalla WWE. Meltzer ha anche scritto che nessuno in AEW ha avuto nulla di negativo da dire sull’ex campione del mondo Trios. Ha affermato che Hobbs era un ragazzo che la WWE chiaramente voleva, cosa che era stata riportata anche nei giorni scorsi, e se avrebbe o meno scalato la classifica in AEW era un dubbio.Non è ancora stato confermato quando Hobbs, o “Keys”, debutterà in WWE. “WWE SmackDown” è trasmesso dal Bell Centre di Montreal, Quebec, Canada, in vista del Main Event di sabato sera nell’arena questo fine settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Powerhouse Hobbs ha concluso il suo contratto con la AEW, che è scaduto a gennaio.

