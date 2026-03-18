Una nuova trappola digitale si sta diffondendo tra gli utenti italiani attraverso CAPTCHA falsi che, una volta superati, installano malware sui dispositivi. Questi falsi test di verifica vengono inviati via email o pubblicati su siti web, attirando chi cerca di accedere a servizi online. Quando gli utenti cliccano sui link o inseriscono informazioni, il malware viene scaricato e rischia di compromettere la sicurezza dei sistemi.

Una nuova minaccia digitale sta prendendo di mira gli utenti italiani sfruttando l’inganno psicologico dei test di verifica umana. I ricercatori di sicurezza hanno scoperto che siti web compromessi mostrano finti controlli CAPTCHA per indurre le vittime a eseguire comandi dannosi. Questa strategia permette ai criminali informatici di installare il software malevolo Vidar sui dispositivi delle persone, rubando dati sensibili senza che queste se ne accorgano immediatamente. L’attacco si basa sulla tecnica nota come ClickFix, dove all’utente viene chiesto di seguire istruzioni specifiche per superare un blocco fittizio. Invece di selezionare immagini o risolvere puzzle visivi, la vittima deve aprire lo strumento di esecuzione rapida del sistema operativo e incollare uno script nascosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola CAPTCHA: come il falso test installa il malware

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