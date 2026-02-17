Graphalgo campagna nordcoreana usa test di lavoro falsi per diffondere malware

Un gruppo nordcoreano ha ideato un sistema ingegnoso per diffondere malware, sfruttando annunci di lavoro falsi rivolti agli sviluppatori. L’operazione si svolge attraverso campagne online in cui vengono pubblicati annunci apparentemente reali, ma in realtà sono trappole digitali. Un’analisi recente rivela che gli hacker utilizzano questa strategia per infiltrarsi nelle reti di sviluppatori e ottenere accesso a software e dati sensibili.

una analisi recente mette in luce un meccanismo ingegnoso orchestrato da un gruppo nordcoreano, finalizzato a distribuire malware tra gli sviluppatori tramite annunci di lavoro fasulli. l’operazione, identificata come graphalgo, collega una pluralità di pacchetti dannosi a una campagna mirata a professionisti nel campo tech, in particolare con competenze javascript e python e una esperienza nel settore cripto. graphalgo: truffe lavorative per consegnare malware. l’azione risulta attiva dal maggio 2025, con l’identità degli attaccanti presentata come aziende legate al settore blockchain e trading di criptovalute. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Graphalgo campagna nordcoreana usa test di lavoro falsi per diffondere malware Usa, Pompeo accusa XI: ‘diffondere il Covid fu sua scelta intenzionale’ Mike Pompeo lancia accuse pesanti a Xi Jinping, sostenendo che il Covid non sarebbe sfuggito per caso dal laboratorio di Wuhan, ma sarebbe stata una scelta volontaria. Lotta all'Aids, al via la campagna di informazione: operativi i test rapidi in città Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Campagna graphalgo: finte offerte di lavoro, repository GitHub e supply chain su npm e PyPI. Campagna graphalgo: Lazarus usa falsi reclutatori e pacchetti npm/PyPI per infettare gli sviluppatori crypto Guerra Cibernetica, fake recruiter, Lazarus, MetaMask, npm, PyPI, RAT, sviluppatori ift.tt/x74wn8d x.com