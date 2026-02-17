Falsi CAPTCHA su Windows | malware StealC ruba dati e credenziali con ingannevole sequenza di tasti

Un malware chiamato StealC ha infettato i computer Windows, rubando dati e credenziali attraverso un metodo ingannevole. Gli hacker hanno sviluppato una campagna chiamata ClickFix, che utilizza falsi CAPTCHA per indurre gli utenti a inserire informazioni sensibili. In una delle tecniche più recenti, il malware si attiva quando si clicca su link fraudolenti inviati via email, con l’obiettivo di sfruttare le vulnerabilità del sistema.

Windows sotto attacco: l’inganno dei CAPTCHA e il malware StealC. Una nuova campagna malware, denominata ClickFix, sta prendendo di mira gli utenti Windows sfruttando una tecnica di inganno basata su false pagine CAPTCHA. I ricercatori di LevelBlue hanno scoperto che l’attacco permette l’installazione del malware StealC, progettato per rubare credenziali, dati finanziari e informazioni personali, trasmettendoli a server controllati dai criminali informatici. L’esca del CAPTCHA: come funziona l’attacco. L’attacco si insinua nei sistemi attraverso siti web legittimi che sono stati compromessi. Gli hacker iniettano codice JavaScript malevolo in questi siti, il quale presenta agli utenti una pagina CAPTCHA che imita quelle di Cloudflare.🔗 Leggi su Ameve.eu

