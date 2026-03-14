Il trauma al piede e la chiamata al collega | lunedì sarà interrogato il conducente del tram deragliato a Milano

Il conducente del tram che il 27 febbraio è deragliato a Milano sarà ascoltato lunedì in un interrogatorio. La chiamata al collega è stata fatta subito dopo l'incidente, e il conducente è stato quindi convocato per fornire la sua versione dei fatti. Il trauma riportato al piede durante l'evento non ha fermato l'interrogatorio, previsto per la prossima settimana.

Lunedì ci sarà l'interrogatorio del tranviere, che guidava il tram deragliato il 27 febbraio a Milano. Potrà spiegare meglio come ha subito il trauma al piede e perché ha chiamato un collega e non la centrale operativa per comunicare l'infortunio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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