Tram Corticella 8 giorni di lavori h24 | tagliati treni regionali

Da otto giorni, il tram di Corticella è fermo a causa di lavori continui che coinvolgono il sottopasso ferroviario di via di Corticella, nella zona Ippodromo. Durante questa fase, sono stati sospesi i servizi dei treni regionali nella tratta interessata. Le operazioni si svolgono ininterrottamente, giorno e notte, per completare l’ampliamento del passaggio sotto i binari.

Dal 12 al 18 marzo operai al lavoro sul sottopasso ferroviario. Cancellazioni per alcuni regionali e stop ai merci Nel cuore della Bolognin, scatta l’allargamento del sottopasso ferroviario di via di Corticella, in zona Ippodromo. Un intervento massiccio che vedrà uomini e mezzi impegnati 24 ore su 24, ma che comporterà inevitabili disagi e modifiche al traffico. Il progetto, tra Comune di Bologna e RFI, revede che il nuovo sottopasso ospiti la sede tranviaria (Linea Verde) al centro, mentre ai lati vi saranno due corsie per le auto e percorsi ciclopedonali. A differenza dei precedenti interventi sulla Persicetana, questo cantiere si inserisce in un contesto densamente popolato e deve fare i conti con quattro binari ferroviari attivi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

