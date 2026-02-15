Bologna Corticella riacquista normalità | sbloccato l’accesso a garage e cortili dopo disagi per il tram

A Bologna, i residenti di via di Corticella riprendono le loro abitudini quotidiane dopo settimane di disagi causati dai lavori del tram. La chiusura temporanea dei garage e dei cortili, dovuta ai lavori di cantiere, ha bloccato l’accesso alle proprietà private, creando disagio tra chi vive nel quartiere. Ora, con il cantiere concluso, le strade sono di nuovo libere e i residenti possono entrare e uscire senza problemi.

Corticella riacquista il respiro: un cantiere risolto e la pazienza dei residenti messi alla prova. I residenti di via di Corticella a Bologna possono finalmente tornare a utilizzare liberamente i propri garage e cortili. Un errore di coordinamento tra le società coinvolte nella costruzione della nuova linea del tram aveva bloccato l'accesso per quasi una settimana, causando disagi a circa 50 persone, distribuite in 18 famiglie. L'intervento del Comune ha sbloccato la situazione, riportando la normalità in una zona della città già provata dai cantieri. Un disguido tra imprese e l'ombra del PNRR.