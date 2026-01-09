Tragico incidente a Pino Torinese Ezio Cauda muore schiacciato da un albero | due condanne Anas deve risarcire i familiari
A Pino Torinese, Ezio Cauda ha perso la vita in un incidente causato dal crollo di un albero. L’episodio ha portato a due condanne per omicidio colposo e al risarcimento di 310.000 euro ai familiari, tutelati dall’avvocato Fabio Ghiberti. La vicenda evidenzia le responsabilità legate alla gestione del verde pubblico e alle misure di sicurezza.
Due condanne per omicidio colposo e 310.000 euro come iniziale risarcimento ai familiari della vittima, tutelati dall’avvocato Fabio Ghiberti. È terminato così oggi, 9 gennaio, il processo di primo grado sull’incidente mortale dell’agosto 2022 a Pino Torinese, in via Traforo.Cosa prevede la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
