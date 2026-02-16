Tragedia a Milano scontro tra mini-auto e scooter | morto un uomo di 52 anni

Un uomo di 52 anni ha perso la vita oggi a Milano, dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra una mini-auto e uno scooter in via Caduti di Marcinelle. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno, vicino al civico 6, quando il veicolo più piccolo ha investito il motociclista. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma le ferite riportate sono state fatali.

L'incidente in via Caduti di Marcinelle. Un uomo di 52 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì, 16 febbraio, in via Caduti di Marcinelle, a Milano, nei pressi del civico 6. La vittima si trovava in sella al proprio scooter quando si è verificato l'impatto con una mini-auto condotta da un ragazzo di 18 anni. La dinamica dello schianto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Milano, lo scooter proveniva da via Pitteri e stava percorrendo via Caduti di Marcinelle in direzione via Paiardi.