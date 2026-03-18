Una ragazza di 16 anni è morta dopo aver subito una scarica elettrica mentre era nella vasca da bagno. Il telefono collegato a un caricabatterie difettoso è scivolato nell’acqua, provocando l’immediato decesso. Sono state avviate procedure legali per stabilire le responsabilità relative all’incidente. La vicenda ha portato all’imputazione di alcune persone coinvolte nella vendita e distribuzione del caricabatterie.

Una scarica elettrica mentre era immersa nella vasca da bagno, il telefono collegato al caricabatterie che scivola nell’acqua e la morte immediata. A quasi tre anni dalla tragedia che aveva spezzato la vita della sedicenne Mariantonietta Cutillo, la Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di omicidio colposo e frode in commercio. La richiesta, firmata dal pm Cecilia De Angelis, sarà valutata dal giudice dell’udienza preliminare il prossimo 18 giugno. Al centro dell’inchiesta c’è il caricabatterie utilizzato dalla ragazza il 2 maggio 2023 nella sua abitazione di Montefalcione, ritenuto dagli inquirenti difettoso e non conforme agli standard di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il caricabatterie era difettoso e non conforme”, sei verso il processo per la morte della 16enne che rimase folgorata

Articoli correlati

Maria Antonietta morì folgorata a 16 anni mentre era al cellulare nella vasca: il caricabatterie era fuori norma. In sei rischiano il processoA tre anni dalla tragica morte di Maria Antonietta Cutillo, la sedicenne deceduta nel maggio 2023 a Montefalcione, in provincia di Avellino, la...

Leggi anche: Sedicenne folgorata dal caricabatteria, indagini chiuse: in sei verso il processo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il caricabatterie era difettoso e non...

Discussioni sull' argomento Morte di Mariantonietta Cutillo: richiesta di sei rinvii a giudizio per la tragedia del caricabatterie; Montefalcione, 16enne morta folgorata: chiesto il giudizio per sei imputati; Caricabatterie difettoso fatale: 6 rinvii a giudizio per la morte di Mary Cutillo; Caricabatterie difettoso fatale | 6 a giudizio per la morte di Mary Cutillo.

Adolescente muore folgorata in vasca per caricabatterie non a norma sei indagati verso il processoMorte di Maria Antonietta Cutillo, sotto accusa un caricabatterie non a norma La morte di Maria Antonietta Cutillo, 16 anni, avvenuta il 2 maggio 2023 ... assodigitale.it

Il cellulare cade in acqua, Mariantonietta muore folgorata: il giallo del caricabatterie con la scritta "sicuro e veloce" - facebook.com facebook

Power Bank e caricabatterie in sconto con la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon x.com