Il traffico a Roma il 18 marzo 2026 alle 14:30 mostra diverse criticità in alcune zone della città. La segnalazione si basa su un servizio di informazione sulla mobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sui flussi veicolari. La situazione viene monitorata per informare gli utenti e gestire eventuali disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani dalle 21 allo stadio Olimpico si giocherà a Roma Bologna partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League di versione dall'inizio della partita scatta il piano viabilità che prevede l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico possibili rallentamenti o temporanee chiusure nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi l'area del Foro Italico è raggiungibile in modo sostenibile senza auto utilizzando 19 linee del trasporto pubblico domenica Si corre la maratona di Roma partenza alle 8 dai Fori.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-03-2026 ore 14:30

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