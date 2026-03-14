Traffico Roma del 14-03-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 14 marzo 2026, si registrano rallentamenti sul traffico di Roma a causa dei lavori in corso sulla Salaria, nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe. I veicoli incontrano difficoltà nel transito in questa zona, con code che si estendono lungo la carreggiata. La situazione resta critica fino alla fine degli interventi, influenzando la circolazione in tutta l'area.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di quad ricordiamo invece che via di Fioranello è interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti e prima di concludere una notizia che interessa il trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Pigneto per questo motivo molti treni regionali sono soggetti a cancellazioni o variazioni E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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