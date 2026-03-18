Traffico Roma del 18-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 18 marzo 2026, si registra un aggiornamento sul traffico a Roma, fornito dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. L'informazione riguarda il raccordo anulare, dove si verificano alcune criticità che influenzano la circolazione. La situazione viene monitorata costantemente e comunicata agli utenti attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo ad un traffico rallentato all'altezza dello svincolo casa in direzione Aurelia per un incidente sempre sul raccordo code tra gli svincoli Casilina e Appia in carreggiata esterna e Tor Bella Monaca e A24 code sulla 24 in direzione tangenziale incidente anche sulla Ardeatina all'altezza del raccordo anulare le deviazioni sono applicate sul posto in via Flaminia traffico è rallentato da Labaro a Tor di Quinto rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite per Monti Tiburtini per Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi in via Aurelia incidente traffico rallentato all'altezza della circonvallazione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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