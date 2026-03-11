Alle 18:30 del 11 marzo 2026, il traffico a Roma si presentava intenso sulle principali strade consolari. La situazione vedeva code e rallentamenti nelle zone più trafficate, con i veicoli che procedevano a passo d’uomo. Le strade principali erano interessate da congestionamenti, mentre alcune arterie periferiche mostravano un flusso più regolare. La situazione del traffico è stata monitorata in tempo reale.

Luceverde Roma dentro w i consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città e sul Raccordo Anulare in particolare Ci sono cose in carreggiata interna tra Cassia Veientana e sperare e poi tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata interna dalla Roma Fiumicino alla Romanina problemi poi su via Pontina a causa dell'incendio di un veicolo all'altezza di Castel Romano ci sono incolonnamenti nelle due direzioni sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata ridotta in direzione del centro città code a partire da Fidene... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2026 ore 18:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma per un veicolo in panne incolonnamenti sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano verso Pomezia molto trafficate la via Cristoforo...

Le ragioni del NO

Contenuti utili per approfondire Traffico Roma del

Temi più discussi: Roma-Ostia, domenica di strade chiuse e bus deviati: la guida completa a orari e divieti; Cortona si prepara ad accogliere la Tirreno Adriatico, le cose da sapere; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Traffico illeciti di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: ai domiciliari la mente strategica del gruppo I NOMI DEGLI INDAGATI.

Traffico Lazio del 11-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio incidenti con code di 4 km sulla A1 firenze-roma tra Attigliano e Magliano Sabina in direzione di Roma nella zona di Roma traffico intenso con tratti sul Raccordo Anulare lungo la ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla A1 Firenze Roma un incidente la causa coda all'altezza di Orti in ... romadailynews.it

Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook