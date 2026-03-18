Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo in scena Pluto o il dono della fine del mondo

Al Teatro Eduardo De Filippo è in scena “Pluto o il dono della fine del mondo”, uno spettacolo inserito nella nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna dedicata al teatro d’innovazione e sperimentale. La manifestazione è diretta artisticamente da Ettore Nigro e vede la collaborazione di Piccola Città Teatro. La rassegna si propone di offrire un palcoscenico a produzioni teatrali di ricerca.

Al via la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura. Giovedì 19 marzo, alle ore 21, la compagnia Gruppo della Creta presenta “Pluto o il dono della fine del mondo” di Anton Giulio Calenda, tratto dal “Pluto” di Aristofane, per la regia di Alessandro Di Murro. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tracce dinamiche, al Teatro Eduardo De Filippo in scena “Pluto o il dono della fine del mondo” Articoli correlati Tracce dinamiche al Teatro ‘Eduardo De Filippo’ di Arzano: in scena “Pluto o il dono della fine del mondo”Tempo di lettura: 2 minutiAl Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce... Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano: in scena “Un’altra Iliade”Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro... Tutti gli aggiornamenti su Teatro Eduardo De Temi più discussi: ‘I CINQUE ELEMENTI’ DI ALESSANDRO QUARTA A NAPOLI PER LA SCARLATTI al Teatro Acacia; Scarpetta ritrovato al Mercadante: le nuove Commedie inedite curate da Mariano D’Amora - Napoli Village -; CAPITOLO PIZZA CON CARLO E CARMINE DE LUCA; È gia domani: presso la Feltrinelli di via dei Greci, la tappa napoletana della rassegna della settimana di azione contro il razzismo. Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di ArzanoAl Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro ... napolivillage.com ‘Rosaura alle dieci’ al Teatro Eduardo De FilippoIn scena il 4 marzo ad Arzano (NA) nell’ambito di ‘Tracce dinamiche’ Riceviamo e pubblichiamo. Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto da Roberta Stravino, prosegue ‘Tracce dinamiche’, la ... expartibus.it Tipico Maschio Italiano: Lorenzo Maragoni a Cecina! Teatro Eduardo de Filippo, Cecina (LI), Toscana 14 marzo 2026 21:00 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/evento.aspxId=628128&InstantBuy=1 Lorenzo - facebook.com facebook