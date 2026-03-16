Tracce dinamiche al Teatro ‘Eduardo De Filippo’ di Arzano | in scena Pluto o il dono della fine del mondo

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano prende il via la nuova edizione di Tracce dinamiche, rassegna dedicata al teatro d’innovazione e sperimentale. La direzione artistica è affidata a Ettore Nigro, con la collaborazione di Piccola Città Teatro. La prima rappresentazione in programma è “Pluto o il dono della fine del mondo”, uno spettacolo che coinvolge il pubblico con la sua natura dinamica e innovativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura. Giovedì 19 marzo, alle ore 21, la compagnia Gruppo della Creta presenta “Pluto o il dono della fine del mondo” di Anton Giulio Calenda, tratto dal “Pluto” di Aristofane, per la regia di Alessandro Di Murro. In scena Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia. Le musiche originali sono di Amedeo Monda, i costumi di Giulia Barcaroli, il disegno luci di Matteo Ziglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tracce dinamiche al Teatro ‘Eduardo De Filippo’ di Arzano: in scena “Pluto o il dono della fine del mondo” Articoli correlati Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano: in scena “Un’altra Iliade”Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro... Tracce dinamiche, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano in scena “Un’altra Iliade”Con la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d'innovazione e sperimentale, in scena “Un’altra Iliade”. Tutto quello che riguarda Tracce dinamiche al Teatro 'Eduardo De... Argomenti discussi: CASCANDO! Atto unico ironico-esistenziale sulla Fine. Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo con Rosaura alle dieci di Marco DeneviAl Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, prosegue Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la ... 2anews.it ‘Rosaura alle dieci’ al Teatro Eduardo De FilippoIn scena il 4 marzo ad Arzano (NA) nell’ambito di ‘Tracce dinamiche’ Riceviamo e pubblichiamo. Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto da Roberta Stravino, prosegue ‘Tracce dinamiche’, la ... expartibus.it