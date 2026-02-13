La cantautrice fantasma al Teatro Villa Pamphilj

Domenica 15 febbraio, alle 11.30, al Teatro Villa Pamphilj va in scena

Domenica 15 febbraio, alle 11.30, al Teatro Villa Pamphilj va in scena "La cantautrice fantasma", uno spettacolo di e con Ivan Talarico. In un momento storico in cui l’uso dell’intelligenza artificiale ha aperto un’ampia discussione sul ruolo dell’autore e della creatività, questo spettacolo è un’indagine patafisica sull'autorialità. Chi è veramente l’autore di un’opera? Attraverso la biografia della cantautrice A. F., passando per numerosi plagi musicali e figure come i Beatles, Jorge Luis Borges, Shakespeare, si cerca una risposta che in realtà forse non c’è. È una storia incredibile e sorprendente, che parte da un libro raro trovato per caso: una lunga intervista a una cantautrice sconosciuta che è la vera autrice di canzoni di grandissimo successo.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Ivan Talarico al Teatro Villa Pamphilj con La cantautrice fantasma

Ivan Talarico torna sul palco del Teatro Villa Pamphilj a Roma con il suo nuovo spettacolo "La cantautrice fantasma".

Al Teatro Sociale «La Cantautrice fantasma», giovedì 18 dicembre

Giovedì 18 dicembre al Teatro Sociale va in scena «La Cantautrice fantasma», uno spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Ivan Talarico.

