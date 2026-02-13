La cantautrice fantasma al Teatro Villa Pamphilj

Domenica 15 febbraio, alle 11.30, al Teatro Villa Pamphilj va in scena

Domenica 15 febbraio, alle 11.30, al Teatro Villa Pamphilj va in scena "La cantautrice fantasma", uno spettacolo di e con Ivan Talarico. In un momento storico in cui l’uso dell’intelligenza artificiale ha aperto un’ampia discussione sul ruolo dell’autore e della creatività, questo spettacolo è un’indagine patafisica sull'autorialità. Chi è veramente l’autore di un’opera? Attraverso la biografia della cantautrice A. F., passando per numerosi plagi musicali e figure come i Beatles, Jorge Luis Borges, Shakespeare, si cerca una risposta che in realtà forse non c’è. È una storia incredibile e sorprendente, che parte da un libro raro trovato per caso: una lunga intervista a una cantautrice sconosciuta che è la vera autrice di canzoni di grandissimo successo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su teatro villa

Ivan Talarico torna sul palco del Teatro Villa Pamphilj a Roma con il suo nuovo spettacolo “La cantautrice fantasma”.

Giovedì 18 dicembre al Teatro Sociale va in scena «La Cantautrice fantasma», uno spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Ivan Talarico.

Ultime notizie su teatro villa

Argomenti discussi: La cantautrice fantasma; Ivan Talarico al Teatro Villa Pamphilj con La cantautrice fantasma; Fiona Fiasco, l’altra faccia delle Alpi grigionesi.

Al Teatro Sociale «La Cantautrice fantasma», giovedì 18 dicembreLa Cantautrice fantasma è un viaggio nel mondo della canzone d’autore italiana ma anche una riflessione sull’autorialità dell’arte. In un momento storico come l’attuale, in cui l’uso dell’intelligenza ... ecodibergamo.it

Tra vero e verosimile, la strana storia della cantautrice fantasma di Ivan TalaricoDurante lo spettacolo la domanda «Sarà una storia vera?» pian piano sfuma e Ivan Talarico è bravo a costruire la storia della fantomatica cantautrice Agata Facci in modo che lo spettatore si ... ecodibergamo.it

MACINA-GANG AL BAR TEATRO DI VILLA POTENZA (MC) DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026- ORE 19,00-INGRESSO LIBERO Bar -Teatro-Via Borgo Nicolò Peranzoni, 11 (Telef. 3501360886) Ancora una volta insieme MACINA-GANG, i due gruppi storici mar - facebook.com facebook