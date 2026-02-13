La cantautrice fantasma al Teatro Villa Pamphilj
Domenica 15 febbraio, alle 11.30, al Teatro Villa Pamphilj va in scena
Domenica 15 febbraio, alle 11.30, al Teatro Villa Pamphilj va in scena "La cantautrice fantasma", uno spettacolo di e con Ivan Talarico. In un momento storico in cui l’uso dell’intelligenza artificiale ha aperto un’ampia discussione sul ruolo dell’autore e della creatività, questo spettacolo è un’indagine patafisica sull'autorialità. Chi è veramente l’autore di un’opera? Attraverso la biografia della cantautrice A. F., passando per numerosi plagi musicali e figure come i Beatles, Jorge Luis Borges, Shakespeare, si cerca una risposta che in realtà forse non c’è. È una storia incredibile e sorprendente, che parte da un libro raro trovato per caso: una lunga intervista a una cantautrice sconosciuta che è la vera autrice di canzoni di grandissimo successo.🔗 Leggi su Romatoday.it
