Tra digitale e realtà la bit generation resta dipendente da strade e navi

La bit generation continua a dipendere da mezzi di trasporto come strade, navi e aerei per spostarsi tra il digitale e la realtà. Il faro di Hormuz rappresenta un punto di riferimento importante nel traffico marittimo mondiale, influendo sui flussi di merci e risorse. Le rotte commerciali sono fondamentali per il movimento di beni e materiali in tutto il mondo.

Il faro di Hormuz illumina il mondo degli ‘atomi’. Delle cose che, per spostarsi, hanno bisogno di strade, navi, aerei. Petrolio. Atomi ‘dimenticati’ nel mondo dominato dai bit, dove la digitalizzazione del quotidiano fa ombra alla consapevolezza che dietro ai clic, per esempio degli acquisti on line, lavora una logistica impressionante ed energivora. Vedere alla voce corrieri nelle città. Atomi ed energia seguono lo choc della guerra. Hormuz, non è l’unico collo di bottiglia per l’oro nero. C’è lo stretto di Bab el-Mandeb, sotto tiro degli Houthi. C’è il Nuovo Canale di Suez dal quale transita circa il 12% del commercio mondiale. L’Intelligenza artificiale, oggi è protagonista al fronte, ma è anche un consumatore vorace di energia, elettrica e idrica: macina watt come intere nazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tra digitale e realtà, la bit generation resta dipendente da strade e navi Articoli correlati Leggi anche: Tra analogico e digitale, da Roma a New York, la collisione tra bit e battito nel debut album di 4Grigio Violenza sulle donne, dalle leggi alla realtà: ecco cosa resta da fareNegli ultimi dieci anni tutto è cambiato sul tema della violenza di genere: sono stati anni di leggi decisive , di una maggiore attenzione mediatica... Tutti gli aggiornamenti su Tra digitale e realtà la bit generation... Temi più discussi: Petra porta la realtà virtuale nelle carceri; Il Sé digitale e la realtà come possibilità incarnata; Confindustria lancia il network con i New Media per raccontare l’impresa ai giovani; Virtuelles Wachstum, mehr Nutzer, reale Probleme, weniger Geld, 19 Milliarden Verlust – und die Jugend kauft nichts außer Free-to-Play - Xpert.Digital. Rivoluzione digitale: il mercato tra incognite ed opportunitàOn. Cristina Almici: La rivoluzione digitale sta ridefinendo il funzionamento dei mercati e delle professioni. È fondamentale promuovere un dialogo costante tra politica, imprese e professionisti ... affaritaliani.it Il Sé digitale e la realtà come possibilità incarnatadi Gioacchino Toni Vittorio Gallese, Il Sé digitale. Dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica, Raffaello [...] ... carmillaonline.com Non perdere "Il campione del college" su Rete55, canale 88 del digitale terrestre - facebook.com facebook Disponibile anche su Amazon in versione digitale il mio libro-intervista ad Augusto Barbera sul referendum, in allegato al Foglio. Costa poco più di un caffè (1,49€) e fornisce chiarimenti utili in vista del voto, soprattutto agli elettori di sinistra: amzn.eu/d/06jfKj99 x.com