La Toscana Fai apre 27 tesori nascosti nel fine settimana del 21 e 22 marzo, durante la 34ª edizione delle Giornate di Primavera. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire luoghi poco noti e di interesse storico, culturale e paesaggistico. L’evento coinvolge diverse località della regione, con aperture straordinarie e visite guidate in vari siti.

Il patrimonio culturale della Toscana si prepara ad accogliere i visitatori in 27 luoghi speciali durante la 34ª edizione delle Giornate Fai di primavera, previste per sabato 21 e domenica 22 marzo. Da Massa a Grosseto, da Firenze a Siena, ville, chiese e musei riapriranno le porte al pubblico con aperture straordinarie che rivelano tesori solitamente nascosti o poco accessibili. L’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha sottolineato l’unicità del patrimonio regionale, definendo l’evento come un’opportunità rara per immergersi nella storia e nella bellezza del territorio. L’iniziativa copre un’area geografica vasta, offrendo un’imbarazzo della scelta tra siti storici, giardini segreti e strutture difensive che raccontano secoli di evoluzione sociale ed economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana Fai: 27 tesori nascosti si aprono a marzo

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