Nel Fermano, quattro siti finora poco noti saranno aperti al pubblico durante le Giornate Fai di Primavera questo fine settimana. L’evento permette di visitare luoghi generalmente chiusi o poco accessibili, offrendo l’opportunità di scoprire elementi di interesse storico e culturale della zona. La manifestazione coinvolge volontari e appassionati che guidano i visitatori tra le meraviglie nascoste del territorio.

Questo fine settimana il Fermano si prepara a riaprire quattro tesori nascosti grazie all’iniziativa delle Giornate Fai di Primavera. Tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, visitatori potranno accedere a Villa Vitali, Palazzo Paccaroni, il borgo di Ortezzano e la basilica di Santa Croce al Chienti. L’evento punta a leggere la storia marchigiana attraverso architetture e paesaggi, offrendo un’opportunità concreta per riscoprire le radici del territorio. La proposta culturale nasce dall’idea che i segni lasciati dal tempo siano visibili nelle mura dei borghi e nei giardini storici. Non si tratta solo di aprire porte chiuse, ma di attivare una narrazione viva dove studenti del conservatorio Giovan Battista Pergolesi porteranno suoni d’epoca negli spazi di Villa Vitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo: 4 tesori nascosti si aprono per le Giornate Fai

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