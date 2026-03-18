Torre Annunziata stamperia clandestina di banconote false | sequestri per oltre 2,8 milioni di euro

A Torre Annunziata la polizia ha scoperto una stamperia clandestina di banconote false, sequestrando oltre 2,8 milioni di euro. Il proprietario dell’immobile è stato arrestato, e sono stati trovati anche droga e attrezzature utilizzate per la contraffazione. I controlli sono stati eseguiti in un edificio della città, dove sono stati rinvenuti vari materiali illeciti.

Arrestato il proprietario dell’immobile a Torre Annunziata, trovati anche droga e attrezzature per la contraffazione. Maxi operazione della Guardia di finanza a Torre Annunziata, dove è stata scoperta una stamperia clandestina di banconote false. I militari del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato valuta contraffatta per un valore complessivo superiore a 2.800.000 euro. Le banconote, tutte da 50 e 100 euro, se immesse sul mercato avrebbero potuto generare un profitto di oltre 280.000 euro secondo le attuali quotazioni. Gli investigatori hanno accertato che le banconote venivano sottoposte a un processo di invecchiamento per renderle più realistiche e difficili da riconoscere. 🔗 Leggi su 2anews.it

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