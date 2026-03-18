Torre Annunziata sequestrata stamperia clandestina di banconote

La Guardia di Finanza ha sequestrato una stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata e ha arrestato il responsabile. L'operazione è avvenuta nel corso di un intervento contro la falsificazione monetaria. La stamperia era attiva senza autorizzazioni e operava in modo illecito. L’arresto si è verificato al termine delle verifiche sul luogo.

Nel contrasto alla falsificazione monetaria la Guardia di Finanza ha arrestato il responsabile di una stamperia clandestina di Torre Annunziata. Torre Annunziata. Sequestrate banconote false per un valore di oltre 2.800.000 euro in tagli da 50 e 100 euro in una stamperia clandestina a Torre Annunziata grazie all’attività dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Oltre alle banconote sono stati sequestrati cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato tratto in arresto. Gli ologrammi contraffatti sequestrati sono 12 mila, le banconote false avrebbero potuto fruttare un guadagno illecito di oltre 280 mila euro. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Torre Annunziata, sequestrata stamperia clandestina di banconote Articoli correlati Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro(Adnkronos) – Sequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto. Inquinamento del Sarno: sequestrata azienda di Torre AnnunziataOperava senza le prescritte autorizzazioni ambientali legate all'emissione in atmosfera e allo scarico: per questo motivo un'azienda di Torre... TORRE ANNUNZIATA: FALSIFICAZIONE MONETARIA. SEQUESTRATA UNA STAMPERIA CLANDESTINA DI BANCONOTE. Altri aggiornamenti su Torre Annunziata Temi più discussi: Torre Annunziata, banconote false da 50 e 100 euro: sequestrata stamperia con 2,8 milioni di euro; Torre Annunziata, scoperta stamperia clandestina: sequestrati 2,8 milioni di euro, un arresto; Maxi stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsi; Stamperia di soldi falsi a Torre Annunziata: sequestrati 2,8 milioni. Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euroSequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto. La guardia di finanza ha individuato, a Torre Annunziata, un immobile adibito a stamperia clandes ... adnkronos.com Stamperia clandestina scoperta nel Napoletano, un arrestoNAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, a Torre Annunziata, hanno individuato un immobile ... iltempo.it A Torre Annunziata la fabbrica dei soldi falsi. Sequestrati 2 milioni di euro. - facebook.com facebook Maxi stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsi x.com