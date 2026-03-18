Lautaro ammette | Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter vi svelo il mio sogno

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha dichiarato di avere il desiderio di tornare al Racing, società in cui ha giocato in passato. Attualmente, il calciatore ha ancora tre anni di contratto con i nerazzurri, mentre ha espresso il suo sogno di tornare nella squadra argentina. La sua volontà di trasferirsi preoccupa la dirigenza dell’Inter.

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