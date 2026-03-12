C' è la fiera di San Giuseppe con 500 bancarelle | l' elenco completo dei divieti

Domenica 15, in occasione della Fiera di San Giuseppe con circa 500 bancarelle a Trento, saranno in vigore divieti di transito e sosta dalle 00:00 fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade. Queste misure sono state adottate per consentire il corretto svolgimento dell’evento e garantire la sistemazione degli operatori ambulanti. La decisione riguarda tutte le zone interessate dalla manifestazione.

Per permettere il regolare svolgimento della Fiera di San Giuseppe e garantire la collocazione dei banchi di vendita degli operatori ambulanti (saranno circa 500 informa il comune di Trento), domenica 15 – da mezzanotte fino al termine della pulizia delle strade – saranno vietati il transito e la.