Turismo | biglietti Colosseo Tar conferma multa Antitrust ricorso Coopculture

La decisione del Tar Lazio conferma la multa dell’Antitrust a Coopculture e altri operatori per pratiche scorrette nella gestione dei biglietti online del Colosseo. La sentenza evidenzia l’importanza di trasparenza e correttezza nel settore turistico, garantendo tutela ai visitatori e un mercato più equo.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha confermato la sanzione decisa dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza nei confronti di Coopculture e di altri sei operatori, a causa di pratiche commerciali scorrette nella gestione della biglietteria online del Colosseo. Coopculture dovrà quindi corrispondere una multa di 7 milioni di euro, mentre il totale delle sanzioni emesse dall'Antitrust ammonta a ben 20 milioni di euro. Coopculture annuncia ricorso al Consiglio di Stato. In una nota ufficiale, Coopculture ha comunicato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato, esprimendo fiducia nella giustizia.

