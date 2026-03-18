Bimbo di 11 mesi muore soffocato la mamma era in ospedale per partorire il fratellino

A Torino, un bambino di 11 mesi è deceduto a causa di un soffocamento mentre la madre si trovava in ospedale per il parto del secondo figlio. La famiglia ha subito la perdita improvvisa del piccolo, in una situazione che ha sconvolto tutti i presenti. La tragedia si è verificata durante il periodo in cui la madre era assente per il parto.

Un dramma improvviso e devastante ha colpito una famiglia a Torino, dove un bambino di appena 11 mesi ha perso la vita in circostanze tragiche mentre la madre si trovava in ospedale per dare alla luce il suo secondo figlio. Una coincidenza dolorosa che ha reso la vicenda ancora più straziante, trasformando un momento che avrebbe dovuto essere di gioia in una tragedia familiare. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato colto da una crisi respiratoria improvvisa, probabilmente causata da un episodio di soffocamento. Tra le ipotesi avanzate vi sono il rigurgito di vomito o l’ostruzione delle vie aeree dovuta a un boccone ingerito, eventi purtroppo non rari nei bambini così piccoli ma che, in questo caso, si sono rivelati fatali. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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