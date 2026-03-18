Bimbo di 11 mesi muore soffocato a Torino mentre la mamma è in ospedale per partorire un fratellino
Un bambino di 11 mesi è morto a Torino mentre la madre si trovava in ospedale per partorire un secondo figlio. Secondo quanto si è appreso, il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria che avrebbe portato alla morte, con le prime ipotesi che indicano un episodio di soffocamento, forse causato da vomito o da un boccone che avrebbe ostruito le vie aeree.
Il bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria, probabilmente causata da un episodio di soffocamento dovuto a vomito o a un boccone che gli avrebbe ostruito le vie aeree. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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