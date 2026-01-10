Juventus Next Gen il Cesena fa sul serio per un centrocampista bianconero Richiesta per il prestito | la situazione

Il Cesena ha manifestato interesse serio per un centrocampista della Juventus Next Gen, proponendo un prestito. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, mirando a soddisfare entrambe le parti. La presenza del giocatore nel progetto di Cesena potrebbe rappresentare un'importante opportunità di crescita e valorizzazione. La situazione è in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Il Cesena fa sul serio per un centrocampista della Juventus Next Gen: i romagnoli spingono per il prestito. Vediamo qual è la situazione attuale. La Juventus Next Gen continua a vedere i propri talenti finire nel mirino di club di categoria superiore, confermando la bontà del lavoro svolto con la seconda squadra. L'ultimo nome finito al centro delle voci di mercato è quello di Alessandro Pietrelli, esterno offensivo della Next Gen attualmente in prestito al Venezia. Secondo quanto rivelato dall'esperto Gianluca Di Marzio, il Cesena avrebbe messo gli occhi sul ragazzo per puntellare le corsie laterali in questa sessione invernale.

