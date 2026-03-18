Secondo un rapporto recente, quasi il 30% degli stranieri trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri in Albania e successivamente rilasciati per mancata convalida da parte dei giudici rientra in Italia e ricade nel circuito penale. Si tratta di persone che, una volta tornate fuori dai Cpr, tornano a delinquere. L’indagine si concentra sulla ripetizione di comportamenti criminosi tra i migranti rimpatriati.

Fuori dai Cpr tornano a delinquere. Quasi il 30% degli stranieri trattenuti in Albania e poi rimessi in libertà per mancata convalida da parte dei giudici, rientrano in Italia e finiscono di nuovo nel circuito penale. Arresti, segnalazioni, reati contro la persona e spaccio: la sequenza è sempre la stessa. Entrano, escono, tornano e delinquono. Nell'ultimo aggiornamento sui transiti dal Cpr di Gjader, dal 15 aprile 2025 al 9 marzo 2026, dei 248 rientrati in Italia per mancata convalida del trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria competente, 22 sono stati arrestati, 46 segnalati all'autorità giudiziaria e solo 9 allontanati dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tre clandestini su dieci «liberati» dall'Albania tornano a delinquere

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