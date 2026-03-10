Migranti sentenze choc e curriculum dell’orrore | così le toghe svuotano l’Albania e ci infliggono predatori sessuali e non solo

Negli ultimi mesi, alcune sentenze della magistratura hanno attirato l’attenzione per aver riguardato casi di migranti provenienti dall’Albania, con decisioni che sono state definite “choc” da più parti. In parallelo, sono emersi dettagli sui precedenti penali di alcuni migranti, tra cui reati sessuali e altri crimini gravi. La vicenda si inserisce in un dibattito acceso tra le politiche di governo e le decisioni giudiziarie.

Mentre il governo Meloni prosegue nella sua battaglia di legalità per ridurre gli sbarchi e garantire la sicurezza dei cittadini che accolgono, una parte della magistratura sembra aver ingaggiato una sfida ideologica contro il " modello Albania ". Insomma, mentre l'esecutivo stringe le maglie dell'illegalità, le toghe pro-migranti sembrano continuare a remare in direzione ostinata e contraria, smantellando provvedimenti e decreti a colpi di mancate convalide. Un dossier relativo ai dati a disposizione dell'esecutivo scoperchia una realtà inquietante: decine di immigrati irregolari, con precedenti per reati atroci, sono stati riportati in Italia e rimessi a piede libero grazie a cavilli giuridici e domande di protezione internazionale dell'ultimo minuto.