La TNA ha siglato un nuovo accordo televisivo in India, sostituendo il precedente contratto con Sony Six con un nuovo accordo con Eurosport, parte del gruppo Warner Bros Discovery, a partire dal 2027. La federazione continuerà a trasmettere le sue competizioni nel paese attraverso questa piattaforma. La notizia riguarda un cambio di partner per la diffusione dei contenuti sportivi in un mercato strategico.

Nuovo accordo televisivo per la TNA. Questa volta la zona protagonista è l’India dove, dopo aver avuto per anni un contratto con la Sony (molto importante per la federazione grazie al canale Sony Six), dal 2027 partirà il nuovo accordo con Eurosport appartenente al pacchetto Warner Bros Discovery. I paesi che trasmetteranno le puntate settimanali di iMPACT e alcuni contenuti del TNA+, oltre alla già citata India saranno, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldive e Afghanistan. Dopo il recente accordo con iHeart Radio, continua la crescita mediatica della compagnia, pronta a tornare su alcuni dei più importanti network al Mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Nuovo importante accordo TV in India

Articoli correlati

Vertice India-Ue, Costa: “Apriamo un nuovo capitolo nelle relazioni con un accordo storico”Dopo i dazi imposti da Donald Trump a mezzo mondo, l’Unione europea prova a cercare nuovi sbocchi commerciali.

Dai dazi al petrolio, cosa prevede il nuovo accordo tra Usa e IndiaGli Stati Uniti ridurranno i dazi sui beni provenienti dallo Stato asiatico che, in cambio, interromperà l’acquisto di petrolio russo.