Vertice India-Ue Costa | Apriamo un nuovo capitolo nelle relazioni con un accordo storico

L'incontro tra India e Unione europea rappresenta un passo importante per rafforzare le relazioni commerciali. Costa ha sottolineato come questo vertice possa segnare l'inizio di una nuova fase, grazie a un accordo storico che potrebbe aprire nuove opportunità per entrambe le parti, in un contesto di crescente attenzione alle relazioni internazionali e alle strategie di mercato post-dazi.

Dopo i dazi imposti da Donald Trump a mezzo mondo, l’Unione europea prova a cercare nuovi sbocchi commerciali. E lo ha fatto con un accordo che Antonio Costa non esita a definire “storico” con l’India, recentemente entrata nell’Olimpo delle nazioni economicamente più impattanti sul pianeta. Al termine dell’incontro con il primo ministro Narendra Modi, il presidente del Consiglio europeo ha parlato apertamente di “un nuovo capitolo” nelle relazioni tra Bruxelles e Nuova Delhi, destinato a incidere profondamente sul commercio, sulla sicurezza e sulla cooperazione tra i due popoli. Un patto di ferro che arriva in una fase di profonda trasformazione dell’ordine globale, con l’Ue che – di fatto messa in secondo piano dagli Usa – sta cercando di reinventarsi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Questo accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio e ambizioso mai siglato, riducendo i dazi di circa 4 miliardi di euro.

L’Unione europea punta a finalizzare un importante accordo commerciale con l’India, dopo oltre vent’anni di negoziati.

