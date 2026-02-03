Dai dazi al petrolio cosa prevede il nuovo accordo tra Usa e India

Stati Uniti e India hanno firmato un nuovo accordo commerciale. Donald Trump ridurrà i dazi sui beni indiani dal 25 al 18 per cento. In cambio, Narendra Modi si impegna a smettere di acquistare petrolio russo. La decisione potrebbe influenzare il mercato globale e le relazioni tra i due paesi.

Stati Uniti e India hanno firmato un nuovo accordo per cui il presidente americano Donald Trump ridurrà i dazi sui beni provenienti dallo Stato asiatico dal 25 al 18 per cento e, in cambio, il primo ministro indiano Narendra Modi ha assicurato che interromperà l’acquisto di petrolio russo. La decisione arriva dopo mesi di pressioni da parte del tycoon affinché l’India riducesse la propria dipendenza dal greggio russo a basso costo. Nuova Delhi, inoltre, inizierà a ridurre a zero le tasse sulle importazioni di beni statunitensi e ad acquistare prodotti americani per un valore di 500 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dai dazi al petrolio, cosa prevede il nuovo accordo tra Usa e India Approfondimenti su Usa India Kiev, nuovo attacco russo nella notte. Accordo Usa-India, dazi giù al 18% Questa mattina, Kiev ha subito un nuovo attacco russo durante la notte. Accordo Ue-India, domani la firma della ‘madre di tutte le intese’: cosa prevede e come cambierà i dazi L’accordo tra Unione europea e India, firmato domani, rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due entità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Usa India Argomenti discussi: Trump e Modi siglano accordo: L'India rinuncia al petrolio russo, dazi Usa al 18%; L’India si accorda con Trump: rinuncia al petrolio russo in cambio di meno dazi; Accordo Usa-India, dazi ridotti al 18 per cento. Trump: Modi non comprerà più petrolio russo; Trump: dazi ridotti se l'India non compra petrolio russo. Taglio dei dazi, petrolio russo, acquisti da 500 miliardi di dollari: cosa prevedere l'intesa tra Usa e IndiaL'accordo consente a Trump di recuperare il rapporto con New Delhi dopo mesi di turbolenze. Ma sui contenuti ci sono molte vaghezze. Mosca: nessuna ... avvenire.it Gli Stati Uniti ridurranno i dazi sulle merci indiane, l’India comprerà meno petrolio russoLunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato di ridurre i dazi su tantissime importazioni indiane dal 50 al 18 per cento, dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi si era im ... ilpost.it Dopo l’accordo sui dazi #Usa- #India, #Modi: siamo il centro del mondo x.com Dopo l’accordo sui dazi Usa-India, Modi: siamo il centro del mondo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.