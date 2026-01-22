La nazionale italiana di tiro a volo ha annunciato la composizione delle squadre di trap e skeet per il 2026, con la presenza di Jessica Rossi. La stagione sarà caratterizzata da numerose competizioni internazionali, culminando nel Gran Mondiale di Doha a novembre. Questo percorso rappresenta un passo importante verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con appuntamenti che consolidano il ruolo dell’Italia nel panorama del tiro sportivo.

L’ Italia del tiro a volo è pronta a vivere un 2026 molto intenso, fatto di gare e di appuntamento internazionali che porteranno sino al Gran Mondiale di Doha del prossimo novembre, quando si assegneranno titoli e medaglie iridate e i primi pass verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. A tal proposito il Consiglio Federale della FITAV, ha reso nota la composizione delle squadre nazionali per la stagione in rampa di lancio, delineando quali tiratori e tiratrici faranno parte delle formazioni di trap e skeet, guidate rispettivamente dai direttori tecnico Marco Conti (trap) e Luigi Lodde (skeet). La squadra di trap Maschile Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Giovanni Pellielo, Daniele Resca, Diego Valeri Femminile Federica Caporuscio, Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco, Erica Sessa Squadra con un alto tasso di esperienza, soprattutto al maschile con De Filippis, Fabbrizi, l’eterno Pellielo, Resca e Frasca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo: la composizione delle squadre di trap e skeet dell’Italia per la stagione 2026. C’è Jessica Rossi!

Leggi anche: Tiro a volo, Jiang Yiting vince nello skeet femminile alla Finale di Coppa del Mondo. Nuovo format per l’ultimo atto

Leggi anche: Tiro a volo, doppia medaglia per l’Italia al Gran Premio in Kazakistan: oro per Rossi, bronzo per Miotto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tiro a volo: ben 1.006 specialisti agli Invernali Regionali nel secondo weekend di gennaio; I big del tiro a volo a Todi: Grande impatto sul turismo; Il tiro a volo mondiale all’Umbriaverde Shooting Range; L’Umbriaverde Shooting Range centro mondiale del tiro a volo.

Nazionale Universitaria di tiro a volo, aperte le candidature per la stagione 2026La Fitav sta programmando l’attività degli studenti/atleti in vista dei prossimi appuntamenti nazionali ed internazionali. cacciapassione.com

Tiro a volo: ben 1.006 specialisti agli Invernali Regionali nel secondo weekend di gennaioFossa Olimpica, Compak Sporting, Fossa Universale e Percorso Caccia: prima per partecipazione la Lombardia con 222 presenze. cacciapassione.com

Tiro al volo e 1^gol per N’Diaye Antoine N’Diaye firma il primo gol nel suo campionato Primavera portando in vantaggio il #Bologna all’ottavo minuto di gioco. x.com

Il gotha del tiro a volo a livello mondiale è ormai di casa nel territorio tuderte. Merito dell'intensa attività sportiva portata avanti da decenni dall'Umbriaverde Shooting Range, centro sportivo di tiro a volo collocato in località Sant'Arnaldo, al confine tra Todi e Ma - facebook.com facebook