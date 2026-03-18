Un predicatore ha dichiarato di tifare per i missili iraniani durante un discorso tenuto in piazza a Torino. La frase è stata pronunciata da Brahim Baya, referente della moschea Taiba, che domani sarà invitato alla Camera da parte di un gruppo politico. La sua affermazione ha attirato l’attenzione, creando scalpore tra chi ascoltava.

“Noi tifiamo per i missili iraniani ”, è questo l’inizio del discorso che ha tenuto in piazza Brahim Baya, il referente della moschea Taiba di Torino. E ha proseguito dicendo che quei missili “vendicano un genocidio durato due anni che ha massacrato centomila persone mentre quei sionisti ballavano sul sangue dei palestinesi. Adesso assaporano qualcosa di quello che hanno assaporato i palestinesi da ottant’anni a questa parte”. Parole vergognose pronunciate pubblicamente di cui il Giornale in queste ore ha proposto il video. Brahim Baya, le vergognose parole del referente della moschea Taiba di Torino. Alla vergogna di queste parole si aggiunge un’altra vergogna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Tifiamo per i missili iraniani”, frase choc del predicatore che i grillini hanno invitato domani alla Camera

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